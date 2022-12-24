立委蘇巧慧、市議員廖宜琨近期邀集新北市府、經濟部等單位，舉行協調會，與樹林保安市場攤販溝通，希望解決人潮減少問題。（蘇巧慧服務處提供）

新北市樹林區保安市場10月完成整建，成為轄內首座示範型現代化攤集區，不過，市場攤販卻對市場「無車管制」有異音，民眾無法騎進市場採買，導致市場人潮減少一半，市場首創的夜市模式也在經營不到1個月內，幾乎撤光，盼市府放寬管制。對此，市場處表示，人流管制系統偵測市場每日仍有4000人進出，機車進入可能會有損毀設施問題，將與攤販多溝通，也呼籲民眾多使用周邊停車場。

立委蘇巧慧、市議員廖宜琨近期邀集新北市府、經濟部等單位，舉行協調會，與市場攤販溝通。蘇巧慧表示，保安市場翻新後，不斷有攤販抱怨動線不佳、硬體缺漏，市場人潮也稀稀落落，呼籲市府儘速改善，提出整體營運狀況與硬體設施改善方案，讓人潮回流。

廖宜琨也表示，年節將近，屆時民眾採買需求更大，若市場動線問題未改善，人潮同樣不會有起色，希望中央及新北市政府儘速提出相對應的措施。

保安里長詹勳坤表示，不少攤販確實反映人潮少一半，主要是周邊民有市場都沒有管制機車，保安市場採取無車管制，無法隨停隨買採購，因此攤販也在會議上，提出平日開放機車進入、例假日採取管控的訴求。

詹勳坤也坦言，部分採買民眾不喜歡有機車進入，攤販又覺得管制機車，限制人潮，市府確實需要多溝通。

另外，保安市場整建後，新增下午3到12時的夜市攤車營業模式，希望帶動觀光。攤商也反映，夜市已經停掉近一個月，開幕不到20天，攤販幾乎撤離，許多民眾晚上只是來看市場，並未消費。

對此，市場處長盛筱蓉表示，保安市場有人流管制系統，經統計每日人流總量約4000 人，假日更可達5000人，為了公共安全才禁止機車進入，但考量開幕前期應給予適應期，目前以試辦性質執行，每日上午8時半至11時半尖峰時段禁止機車進入。

盛筱蓉強調，目前41處轄內公有市場也不開放機車進入，將在過渡時期輔導攤商、採買民眾逐漸習慣，也會協助攤商經營客戶，讓年輕人願意進駐承接，為市場帶來新人潮。

盛筱蓉說，保安市場是半室內型市場，機車進入會壓縮採買空間、廢氣排散不易，也容易毀壞市場設施，市場周邊有2處出入口，保安街及保順街路邊均有機車停車場及停車格，民眾可停妥車輛步行1分鐘進入市場採買 。

針對夜市營運部份，盛筱蓉坦言，承包公司確實想要離開，因為早市撤場、打掃時間較長，延遲夜市攤商進駐，該公司有與早市溝通的問題，目前市府都在協調，希望營造友善環境，協助攤商磨合改進。