全球城市選拔協會創始人張如君博士投身終身教育承辦的松山社區大學，今天上午舉辦「松山之春」寒冬送暖活動。在廣獲支持下，活動摸彩品由她一個人全都包，藝人和家馨也共襄善舉，捐出所有活動主持酬勞。

泛美國際文基金會承辦松山社大，舉辦「松山之春」歲末年終關懷弱勢合併社大教學成果展活動，今年特別選在聖誕節前一天進行。基金會董事長、全球城市選拔協會創始人張如君博士表示，希望弱勢家庭也能有聖誕趴，大家一起「敲響平安鐘」快樂享受歡樂的節慶氣氛。

「松山之春」摸彩品張如君全包，熱心贊助的友人醫師邱浚彦(圖中)、院長韓婕榆(圖右)從高雄趕來參加活動。(松山社區大學提供)

松山社區大學校長劉熒瑰(圖中)，對於協辦的松山區長游竹萍(圖左)及Hi-Q總經理陳樹人(圖右)十分感謝。(松山社區大學提供)

張如君說，今年活動特別安排了人人有獎的抽獎活動，300多人的摸彩獎金和獎品由她一人全部包辦。雖然要準備的獎品份數多不可數，張如君說，還好舉辦全球城市小姐選拔多年，有一堆熱心贊助企業支持。因此，在短短不到一個月的時間内，就募集到所有摸彩物資。

兒子何柏廷今年參賽榮獲「城市先生」的藝人和家馨，也十分認同與支持「松山之春」慈善活動。她不僅將個人復出的主持處女秀獻給這場公益活動、宣告自己已經重返演藝圈外，同時也把主持酬勞全數捐出，共襄善舉力挺。

楊銘信、Juno詹媽媽、施秉佑、張如君、曾憲群、何國泓(圖左至右)一起熱心做公益。(松山社區大學提供)

張如君表示，此次活動除了有松山區公所、中崙高中、Hi-Q中華海洋生技公司及Juno詹媽媽華人姻緣網協辦外，還有法喬維美醫美診所、群寶基因科技、台灣面膜館、泰孟企業、鼎豐國際網路、沐華國際美容、大潤發中崙店等公司外，尚有恩納國際基金會及中華影視藝能交流協會熱心捐助。

尤其是法喬維美診所總院長邱浚彥醫師及沐華國際美容股份有限公司院長韓婕榆，從高雄遠道趕來參加活動，更讓張如君及社區大學校長劉熒瑰感謝與感動。