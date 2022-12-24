國民黨台北市長當選人蔣萬安23日公布，副市長由立委林奕華接任，不過林奕華表示，要到2月才會進市府服務，因為她手上仍有眾多服務案件持續在處理。對此準台北市議員顏若芳在臉書炮轟，國民黨爭權奪利「全員落跑中」，立委補選候選人王鴻薇、林奕華一起組成落跑姐妹花「Bye2」。而吳怡農今表示，兩人都應對選民做好交代。

吳怡農今與王鴻薇前後腳前往松山區草埔市場掃街拜票，吳會前受訪被問及王鴻薇與林奕華線被冠上「落跑姐妹花」，吳怡農表示，一個民意代表有權利選擇辭職，離開他的工作崗位，但無論是就職前參選別的位子，還是選擇在2月之後才離開職位、讓一個選區失去一位民代，這些最後都是要對選民做好交代。

另媒體問及吳怡農的網路聲量略輸王鴻薇，吳坦言，網路上、媒體上的聲量就一直落後對手。有兩個原因，第一個原因是因為王鴻薇已經參選一年多了，從市議員連任就開始在選舉，她的聲量非常高；第二個原因是，這段時間面對攻擊、謾罵、抹黑、造謠，這些負面選舉模式當然是有用的。

吳怡農強調，所以在網路上的聲量也看得出來，雖然惡意操作會搏取聲量，但社會大眾更期待有建設性、正向的選舉模式，他的團隊絕對會堅持。