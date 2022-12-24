陳亞蘭（右）與《看板人物》主持人方念華相見歡。（圖TVBS提供）

陳亞蘭在錄影現場展示劇中專屬龍袍。（TVBS提供）

陳亞蘭甫以《嘉慶君遊臺灣》榮獲第57屆金鐘獎視帝的首位女演員，日前上《TVBS看板人物》，分享演藝之路上對於歌仔戲的熱愛及堅持，並於現場展示劇中專屬「龍袍」，陳亞蘭透露這套龍袍得來不易，是和劇組服裝師千拜託、萬拜託才打造而成，主持人方念華親眼見其精緻度，震撼大讚：「整個氣場都不一樣了。」

回顧2022年的酸甜苦辣，陳亞蘭對「辣」最有感觸，原因無非就是以女演員之姿抱走金鐘最佳男主角獎，感慨表示「今年評審突破框架思維，是最辣且史無前例的」，另一方面，陳亞蘭也深刻感受到傳統戲曲專業人才已逐漸流失，在歌仔戲為現今唯一台灣僅存的古裝劇情況之下，坦言傳承之路實屬不易，是今年覺得最「苦」的地方。

不過在回顧《嘉慶君遊臺灣》的拍攝過程，她也非常感謝一路上眾多貴人相助，謙虛表示能拿到金鐘視帝是大家背後全力相挺，「所以讓我這個男主角可以出彩，我們得獎可是背後很多人在幫忙的。」

談及恩師楊麗花，陳亞蘭不假思索以「三家」形容：文化藝術家、教育家以及「她愛臺灣這個國家」，進一步笑稱「所有的標準，大概都是楊麗花」，從恩師手中傳承歌仔戲，要如何與時俱進又保留傳統，陳亞蘭透露在《嘉慶君遊臺灣》的集資過程中，未來不排除以元宇宙、NFT的多元行銷方式呈現，希望能讓更多人了解歌仔戲。

主持人方念華聽了認同表示：「要Dream Big！沒有不可能。」另外，陳亞蘭時隔10年拍攝時裝劇，在新戲《加油喜事》中扮演霸氣的母親王春花，掌握家中大小事，一肩扛起夫家滷味店的生意，與戲外肩負歌仔戲大業有異曲同工之妙。