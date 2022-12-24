韓星宋慧喬近期事業繁忙，日前出席新劇記者會，與當紅小生李到晛一同宣傳。韓網論壇上卻傳出她疑似「進廠維修」導致變臉過頭，如今崩壞照在網路瘋傳。然而，事隔不久記者會上相關的討論文章皆被刪除。再度掀起熱議。對此，Netflix公司回應了。

宋慧喬記者會上的討論文章在韓網論壇《theqoo》PO出不久便被刪除。事後「藝人形象」與「言論自由」衝突的相關討論仍持續延燒。對此爭議，論壇公告表示此舉是應Netflix要求，因而「管控文章」。引發網友群起反彈。

對此據南韓媒體《XPORTSNEWS》報導，Netflix針對「演員群的耶誕影片遭刪除」一事做出澄清，指出該影片提前曝光《黑暗榮耀》的演員，因該劇尚未上線，超前官方宣傳進度，才刪除相關影片，對於「角色海報文章被刪除」一事，Netflix則解釋該篇網路文章中所發布的海報並非最終版內容，劇組們仍在斟酌海報上的宣傳詞，才要求刪文並重新上傳海報。

事實上，此前就已發生過宋慧喬的經紀公司要求媒體「不得刊登未修圖照片」。因而此次刪除相關文章及照片的舉動，即便Netflix出面澄清宋慧喬方面並沒有因狀態不佳要求刪文，但仍止不住網友議論此事。