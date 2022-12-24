新竹縣市藍白合從人事可見端倪，新竹縣政府證實新聞處新任處長將由台北市府副發言人魏文元接任，原新聞處長莊淇銘也傳出將前往新竹市擔任市政顧問。日前高虹安住院也要請假來拜訪楊文科，並傳出楊文科私下找柯文哲借將，顯見藍白政治人物私下互動熱烈，並從人才流動可見一斑。

新竹縣府新聞科今年1月1日擴編升級為新聞處，與楊文科私交甚篤的莊淇銘臨陣救火。莊淇銘當時就表明會全力協助縣長直到連任成功，如今階段性任務已達成，莊淇銘也功成身退，辭職轉往新竹市府擔任顧問以及返回大學院校重執教鞭。

此次楊文科連任後，局處首長出缺除了消防局長孫福佑被挖角去台中市消防局，另一懸缺便是新聞處長。從選後高虹安兩次公開拜訪楊文科，雙方在竹竹合作上多有著墨，包括人才任用也互相舉薦。此次新聞處長遽聞就是楊文科私下找柯文哲借將而來。

對此新竹縣府證實新任新聞處長由魏文元接任，並將於25日出席楊文科就職典禮。縣府表示，只有局長才需要布達，處長為內部單位主管，按規定不需要佈達典禮，至於派令也將在25日當天送達魏文元手上，並於明年1月1日走馬上任。

魏文元學政大新聞系及英國伯明罕行銷傳播碩士畢業，曾任三立新聞台主播、組長。因經歷俱佳，獲柯文哲青睞，今年初加入台北市政府團隊，借重其國際視野及媒體經驗。