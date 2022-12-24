台南市選前爆發爐渣案、88槍的槍擊案，選後經發局長涉貪被聲押，光電利益介入議長選舉，兩名國民黨議員遭到「恐嚇」。對此，國民黨前台北市議員羅智強怒轟，民進黨長期執政的台南無法無天，已爛到根了，要求蔡英文不要迴避，不要讀稿機，給人民交代！

羅智強在臉書指出，民進黨為了奪回台南市議長寶座，黑影幢幢，動作不斷。甚至有兩名國民黨議員遭到「恐嚇」，議員方一峰被人「請」上車，警告在議長選舉時，只能「不出席」或「票投自己」，不能投給民進黨的對手郭信良。

羅智強披露，警方查出車上其中一人是民進黨台南市黨部執委林士傑，也是新科台南市議員林依婷的父親。議員李鎮國騎機車時，被另外一名騎士攔下來，口氣很差地要他「票不能亂投」，還不時有陌生人到服務處，要他「好好投票」！

羅智強直言，為了自身安全，已有8名議員向警方申請隨扈保護，市議會國民黨團並發出「不自殺聲明」！謝龍介也指出，這次議長選舉「黑道」介入太深，許多國民黨議員根本不敢回家，直接住在議會等25日投票。

台南市政府經發局長陳凱凌遭檢舉涉貪汙，台南地院22日晚間近8點開羈押庭，深夜裁定羈押禁見。(資料照片)

羅智強怒揭，台南選前爆發爐渣案、88槍的槍擊案；選後，台南市黑金更醜態畢露，經發局長涉貪被聲押，光電利益介入議長選舉，駭人聽聞！

另外，林飛帆轟台南市亂象沉痾，陳亭妃反批林飛帆放話，也說「黑道」介入議長選舉，「求求總統、副總統救救台南」，羅智強稱，民進黨活生生上演「黑對方」的黨內大亂鬥！

羅智強認為，民進黨長期執政台南無法無天，已爛到根。他呼籲，既然蔡英文裝模作樣要開國安會議，就針對黑金問題好好檢討，不要迴避，不要讀稿機，讓媒體問個徹底，給人民交代！