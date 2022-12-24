台鐵每月載運1000多萬名旅客，每個月都會接到上萬件遺失物協尋，由於現行規定把遺失物寄到指定車站免費，許多民眾濫用該項服務，台鐵決定修改規定，未來遺失物送到指定車站不再免費，最便宜34元起，預計過年後上路。

台鐵每天都會在車站和列車上撿到各式各樣的遺失物，以雨傘、飲料、餐點最常見，若旅客有通報協尋，並希望送到指定車站領取，台鐵都會秉持服務精神無償送達，但該項服務常遭到濫用，例如物品送達後旅客未領取，或是寄送無價值物品，最離譜的是曾遇到旅客要求將內含檳榔渣的塑膠袋送達。

台鐵局表示，為強化遺失（留）物管理機制，擬定「交通部台灣鐵路管理局人員處理遺失（留）物注意事項」及「交通部台灣鐵路管理局處理遺失（留）物原則」，未來旅客之遺失（留）物請求送回指定車站認領時，為避免過度浮濫利用此項服務或棄領，將以使用者付費原則，比照旅客行李包裹託運方式收費。

台鐵規劃以普通包裹運費率半價收費，例如10公斤以下物品，300公里以下34元、300至600公里38元、600公里以上46元。若旅客2天內未領取，台鐵也將收取保管費，每日每件將收取25元。

台鐵指出，目前正進行相關法制作業，之後將公告1個月後實施，預計過年後上路。