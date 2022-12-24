台南搖滾耶誕演唱會今晚將在市府永華市政中心西側廣場開唱，不少迷哥迷姐冒著低溫漏夜在現場搭帳篷，爭搶最佳位置欣賞女神宣美SUNMI的演出。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2023台南耶誕跨年系列活動第2場「搖滾耶誕演唱會」，今天晚間將在市府永華市政中心西側廣場開唱，韓國女神宣美SUNMI也將首度在台南登台表演，不少迷哥迷姐冒著低溫漏夜在現場搭帳篷、地墊卡位，爭搶最佳位置欣賞女神的演出。

市府新聞處指出，今年第2道寒流來襲，連日來更低溫至9至10度，戶外空曠處寒風吹來體感溫度更低，但仍抵擋不住熱情的歌迷，演唱會前2至3天，就陸續有不少迷哥、迷姐，遠從台北、台中、嘉義、高雄而來，在現場搭帳篷、地墊候位，為的就是卡到最佳觀賞位置，欣賞韓國女神宣美的魅力，以及超人氣新星原子少年Ozone、文青樂團告五人等當紅藝人的精彩表演。

昨晚演唱會彩排時，許多民眾也不畏低溫，盡情享受音樂帶來的能量。市長黃偉哲關心民眾的健康，特別指示主辦單位於現場分送候位民眾暖暖包，並提醒民眾注意夜間及日常保暖工作，以免身體不舒服失去提前來卡位欣賞偶像魅力的用心。

主辦單位也呼籲，儘管中央已經針對室外活動取消全程佩戴口罩的規定，但仍建議參與活動的民眾應全程戴口罩，並注意保持安全距離，切勿為了搶看明星，在人群中推擠。

市府警察局也指示在地的警四分局，針對演唱會活動的安全維護及防踩踏作為，提升維安量能，加強會場檢查，並於活動會場內安排「防踩踏小組」，也提醒民眾防止推擠、小心扒手及注意自身財物。