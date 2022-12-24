台中市長盧秀燕24日出席台中二中校慶大會表示，台中二中百年以來栽培很多人才，校友在各行各業都有傑出表現，祝福台中二中再創百年佳績。（潘虹恩攝）

台中二中24日舉辦校慶大會，現場除了慶祝大會外，也有園遊會、校園歌手演唱會等，相當熱鬧。（潘虹恩攝）

台中市立台中第二高級中等學校創校百年培育無數優秀人才，24日歡慶100周年，台中市長盧秀燕及教育局長楊振昇到場祝賀，與全校師生同慶。盧秀燕表示，台中二中是非常優秀學校，百年以來栽培很多人才，台中二中校友在各行各業都有傑出表現，祝福台中二中再創百年佳績。

台中二中24日舉辦校慶大會，由陸軍專科學校戰鼓隊氣勢磅礡的演出迎接百周年校慶。盧秀燕說，台中二中百年以來栽培很多人才，二中的孩子不僅會讀書，在課外活動的表現上也十分優異，校友在各行各業都有傑出表現，包含前台中市長胡志強、知名媒體工作者黃暐瀚等都是校友，祝福台中二中再創百年佳績。

盧秀燕表示，台中二中在品德教育、國際教育、教師專業發展上都有相當的成果，學校特色的音樂班、排球隊、棒球隊及籃球隊亦在全國性比賽中屢獲佳績；市府由前年至今對台中二中挹注經費逾2000萬元，包括辦理中正堂整修工程、操場及周邊設施整建計畫、無障礙電梯新建等，讓學生有更安全、舒適的學習空間，未來將持續投入更多的教育資源，讓孩子有更好的學習環境。

台中二中校長許耀文表示，此次校慶主題是「二中百年英士連綿」，台中二中從1922成立到2022，非常有歷史。期盼二中學生能夠持續展現活力，秉持科學的研究精神，未來希望提高學生的英文素養、培養學生的國際觀、藝術教養，邁向全能教育，是下個百周年最大的夢想。

校慶現場除了慶祝大會外，也有園遊會、校園歌手演唱會、72位傑出校友表揚等，熱鬧非凡。台中二中表示，身為中部已創立40周年的音樂班學校，將於本月28日在台中國家歌劇院大劇院盛大舉行「百周年校慶暨音樂班創班40周年音樂會」，邀請各界來賓、歷屆校友、退休師長、家長、志工及全校師生共襄盛舉。