據「三亞發佈」微信公眾號消息，12月23日，海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部綜合組副組長、醫療救治組副組長，省衛生健康委員會黨委委員、副主任李文秀表示，當前，海南省疫情處於快速「爬坡」階段，預計可能很快迎來高峰期。

經數據模型預測，海南省新冠感染人數將呈指數增長，預計在維持當前防控措施的前提下，全省單日新增陽性感染者數量將快速增長。隨著元旦、春節假期的來臨，以及海南省候鳥人群的激增，一定程度上會促進疫情傳播。同時隨著學校放假、春節假期城市務工返鄉人員增多，人員流動性大，農村地區疫情快速上升風險增高。

江西：省內尚未發現新變異分支，疫情高峰即將到來

12月23日，江西省新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會（第38場）在南昌召開。據「江西發佈」微信公眾號消息，預測江西省第一波疫情將於2023年1月上旬達到感染高峰，2023年3月上旬轉入低水平流行，疫情持續3個月左右時間，屆時累計感染率接近80％。預計多數地區將在一周左右陸續進入疫情高峰期。

青島：正處於高峰來臨前的快速傳播階段

據《半島都市報》消息，12月23日，青島市衛生健康委主任薄濤表示，當前青島的新冠感染髮病高峰期還未到來，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。

按照監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬至53萬人，明後天會在此基礎上以10％增速增加。目前青島已建立並完善分級分類診療體系，構築了醫療救治三道防線。

安徽：預計大部分地區月底前達到疫情高峰，維持兩三天後下降

「預計我省大部分地區將在月底前達到疫情高峰，在高位維持兩三天後進入下降通道。」安徽省12月23日舉行疫情防控工作新聞發佈會，省衛健委主任陶儀聲表示，部分人口密度大、人員流動性大的地區達峰可能比預測時間提前，如合肥市可能在25-26日左右達到高峰。

據澎湃新聞消息，與此前的預測相比，安徽最新判斷的疫情達峰時間有所提前。21日，該省疾控中心主任劉志榮在發佈會上回答提問時表示，根據新冠病毒傳播規律和相關模型測算結果，未來一段時間疫情將繼續加速上升，安徽省預計在本月底或下月初迎來第一波高峰，主要在城市地區；伴隨春節前人口流動，疫情將從城市地區向農村地區傳播，可能迎來第二波高峰。

成都：當前正經歷一波疫情高峰，市民爭取不感染或晚感染

12月22日，成都市衛健委副主任黃輝通報，在全面貫徹落實優化疫情防控二十條措施和「新十條」過程中，成都市疫情防控工作已進入新的階段，「保健康，防重症」成為防控工作的主要內容。

黃輝通報，當前，成都市正經歷一波疫情高峰，一部分市民感染後已康復返崗，也有部分市民正在治療或隔離，在此衷心祝願感染過程中的市民朋友早日康復，也希望大家繼續做好個人防護，沒感染的爭取不感染或者晚感染。

除此之外，包括：廣州、浙江、湖南、河南鄭州、江西、山東、湖北宜昌等多地此前預測疫情高峰時間，均集中在明年1月份。