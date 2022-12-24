台南議長選舉傳出恐嚇案，王鴻薇嘆「黑影幢幢」，強調全國人民都在看執政黨要怎麼解決黑道介入選舉的問題。（李奇叡攝）

國民黨籍台南市議員方一峰22日疑遭人騙上車恐嚇，整起事件疑與台南市正、副議長選舉有關，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇表示，這暴露了黑道介入的問題，堪稱「黑影幢幢」，全國人民都在看執政黨要怎麼解決黑道介入選舉的問題。

王鴻薇今和對手民進黨候選人吳怡農相繼前往草埔市場掃街拜票，她受訪時表示，台南正副議長選舉充分暴露出黑道介入的問題，黑影幢幢，甚至民進黨立委陳亭妃還要求總統跟副總統救救台南。

王鴻薇說，這件事情全國都在看，政府應給人民一個很合理的交代，現在不只是台南市，全國人民也都在看這件事情，執政的民進黨要怎麼去解決黑道介入正副議長選舉的問題。

吳怡農面對相關問題時則先顧左右而言他，表示現在在台北市中山跟北松山進行立委補選，中山松山區的居民關心的，是影響中山松山區居民生活的事，所以他提出松山機場的遷移，提出雙語教育的政策，提出國家安全兵役改革的政策，因為這是每一個家庭關心的。

最後吳怡農才說，社會大眾對於不當勢力介入政治也是有顧慮，所以無論是在台北還是在台南，都要向選民做交代。