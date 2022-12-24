陳女張貼公告懸賞10萬元協尋愛犬。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

陳女在員警協助下尋回愛犬，頻頻感謝警方及熱心民眾的幫忙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

陳姓女子飼養的愛犬「捏捏」，18日晚間不慎走失，因遍尋不著心急如焚，除在網路社群張貼尋犬啟事，並重金懸賞10萬元外，也向警方報案請求協助，經警方積極調閱監視器追查狗狗的行蹤，確認陳女的愛犬已由熱心民眾發現代為照顧，協助陳女順利尋回愛犬，令陳女喜極而泣不斷感謝警方熱心幫忙。

陳女家住桃園，因工作關係，日前將愛犬、12歲的小型黑貴賓「捏捏」寄放在姊姊北市大安區和平東路二段住家。不料，18日晚間8時許，「捏捏」因偷偷溜出而走失，陳女得知後馬上放下工作緊急北上，同時在社群平台重金懸賞10萬元，希望大家能幫忙協尋。

大安分局臥龍街派出所員警廖振宇、蔡政良，接獲報案立即協助調閱監視器，經積極調閱民間及警方監視器逐一比對過濾，確認陳女的愛犬當晚被熱心的卓姓男子發現後，已先代為照顧，卓男表示，他下樓運動見小狗在馬路上來回亂跑，擔心其遭車輛撞傷，所以先將小狗抱回家中照料，待隔日早上動物醫院開門後，再將小狗帶去掃描晶片尋找飼主。

陳女由警方帶同領回愛犬時喜極而泣，頻頻感謝熱心的卓男及警方的協助。大安分局呼籲民眾带毛小孩出門散步務必繫上牽繩，既防走失亦可保護毛小孩以及其他人安全，也務必幫毛小孩植入晶片，萬一不慎走失時，能在第一時間聯繫飼主。