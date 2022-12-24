王彩樺日前上曾寶儀、LuLu（黃路梓茵）主持的公視《姐妹們的音樂萬萬歲》錄製「台灣人真的喜歡算命嗎？」的話題，王彩樺自爆先前被命理老師解析前世是喇嘛、土地婆，更令人驚訝的，有一世還是一隻雞，被算出與老公在前世有段浪漫的「養雞故事」。

王彩樺敘述命理老師指她先生是照顧她的養雞人，為了報恩在這世嫁給先生，曾寶儀回應：「你們姻緣真的很深。」王彩樺點點頭肯定說：「人與人有姻緣才會結成夫妻，我相信種什麼因就會什麼果。」

LuLu（左起）、王彩樺、邵大倫、郭婷筠、曾寶儀輕鬆回看算命，滿滿趣味。（公視提供）

號稱什麼神都拜過，什麼命都算過的王彩樺說：「命不好才很愛算命！」16歲出來唱歌賺錢，跑遍酒店、舞廳、牛肉場，年輕時，每週只要乩童起乩，她寧可推掉通告也要去問事，「希望藉由神明的力量來指引人生的一點點方向，但太投入到有點走火入魔」，現在她領悟到：「命無法改變，運靠自己！開開心心過每一天很重要。」

而今年31歲的LuLu黃路梓茵不愛算命，她分享先前母親找算命師幫她算姻緣，算命師預言她在20多歲結婚，沒想到，引發父母為選在哪裡舉辦婚禮而唇槍舌劍，一位堅持在居住地台中舉行，一位則主張在山上泰雅族部落，「結果沒有結婚。」LuLu會心一笑。

當天除了王彩樺，還邀請郭婷筠、邵大倫等歌手分享自身經驗，並演唱多首有關算命的台語經典歌曲。大夥的算命經歷真的五花八門，現在回頭輕鬆看，卻是充滿不可思議與趣味，他們也呼籲：「不要迷信。」