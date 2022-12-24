警方昨天會同環保局、監理站等單位實施聯合稽查，共攔查疑似改裝車輛10部，經實施噪音檢測並告發未符合管制標準計7件。（警方提供）

警方昨天會同環保局、監理站等單位實施聯合稽查，共攔查疑似改裝車輛10部，經實施噪音檢測並告發未符合管制標準計7件。（警方提供）

台中市新社區豐埔公路是通往「新社山城」的重要道路，沿途路線風景美麗！警方指出，近來常有噪音改裝車輛行駛，嚴重妨害民眾居住安寧；警方昨天會同環保局、監理站等單位實施聯合稽查，共攔查疑似改裝車輛10部，經實施噪音檢測並告發未符合管制標準計7件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額合計新台幣1萬5900元。

東勢警分局長陳松寅說，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等，重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，是為了讓居民有個安寧的居住環境。

陳松寅指出，警方同步執行取締酒後駕車與防制危險駕車等勤務，以有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生；平時亦針對民眾反映噪音車輛經常行駛區域或危險駕車路段，規畫勤務加強巡邏查察；主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關。

東勢警分局呼籲，駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，將會影響車體結構及危害自身及其他用路人安全；依道路交通管理處罰條例第18條可處新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗。另非法改裝排氣管除違反噪音管制法外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰。