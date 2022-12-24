美國拜登總統23日正式簽署「2023會計年度國防授權法」，完成立法程序；「2023會計年度綜合撥款法案」相關國會程序也已全部完成，後續將送交拜登總統簽署。外交部表示，上述兩項立法的通過，高度展現美國會支持強化台美全方位合作的堅定立場。

外交部指出，除「外國軍事融資」(FMF)、「台灣學人計畫」等項目外，兩項立法均要求美行政部門在「國際軍事暨訓練」(IMET)計畫下協助台灣強化防衛能力，及增進台美防務的互通性。

國防部也表示，法案中各項友台條文在質與量上，均展現美國國會對促進台美合作的支持，如要求美國務院將台灣納入加強與區域盟友及夥伴之太平洋島國合作，以及透過「國際軍事暨訓練」計畫協助台灣強化防衛能力及軍事互通性，以奠定雙方未來合作之基礎與資源。

「國際軍事暨訓練」計畫的目標包括培養未來的領導者更好地暸解美國，並且在美國軍方和該國軍方之間建立融洽關係，以利於未來建立聯盟關係，同時增強聯合作戰的互相操作性和能力。

外交部表示，兩項立法也呼應台美於11月簽署的「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」，要求國務院及美國國際開發總署(USAID)與包括台灣在內的區域盟友及夥伴，加強在太平洋島國的合作；並將挹注「全球合作暨訓練架構」(GCTF)的經費由300萬美元提高至400萬美元等，為雙方在這些領域的合作增加更多資源。

針對美國國會不斷以創意性方式，為台美在各項領域的夥伴關係提供法源依據及多元的政策工具，並展現對台美關係及強化台灣安全的高度重視，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，我國政府未來將依據國家整體政策，持續與美國國會及行政部門溝通討論，以穩健步伐逐步推動各項友台條文的落實，並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，以深化雙邊夥伴關係；並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。