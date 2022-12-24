台大校長管中閔即將卸任，今(24)日出席任內最後一次校務會議。他在會議上總結4年來工作報告，特別提到近來就讀博士班的學生人數愈來愈少，因此將博士獎助金從新台幣2萬4000元增至2萬8000元，並新設立每月2萬元的「勤學博士獎學金」，最長可領取3年，盼提升就讀率。

管中閔表示，不少教授反應近年攻讀博士班者日趨減少，校方因此提高博士獎助學金，讓博士生可無後顧之憂投入學習。同時也新設立移地研究補助，讓博士生可到國外從事學術研究，拓展學視野。至於碩博士生教學助理獎學金，過去長年未調整，任內也努力提升，相較去年已提高25％。

在大學生人才培育上，管中閔提到，台大致力發展成開放大學，因此推出領域專長模組，截至上學期已有23％的在校生獲得領域專長證書。學校為此也設置學習規畫辦公室，目前已有500多名學生參加會談。

為爭取國內外精英就讀台大，管中閔說，對此任內新設立「傅鐘獎學金」，每年每人可獲得20萬獎補助，也新設立「希望獎學金」，每年每人可得6至10萬元獎學金；台大也持續扶助弱勢學生，4年內希望生名額已增加3倍，達到106名。

在教師獎勵方面，管中閔指出，台大也募款1.2億新設立「台大拔萃講座」，以利與教育部玉山學者計畫搭配。另也增加21％彈薪的彈薪獎助名額，讓教授薪資能與國外大專校院相當。

至於募款部分，管中閔說，台大最近4年平均每年獲得捐款新台幣5.68億元，比2018年成長170％。收支餘絀也成功在2021年轉為正數，感謝財務單位付出非常大的努力，尤其是致力推動校友小額定期捐款，讓每一分錢都花到最合適之處。