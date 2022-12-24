國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（後右）和民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（前）24日同場到草埔市場拜票，兩人隔著人牆數度相逢，但都沒打招呼。（趙雙傑攝）

台北市第三選區立委補選將於明年1月8日投票，國民黨候選人王鴻薇及民進黨候選人吳怡農24日不約而同到松山區草埔市場拜票，兩人在市場中三度狹路相逢，卻王不見王零互動，王鴻薇的老公陶允正擔任麥克風手，展現夫妻情向民眾拜票；而資深議員許淑華陪同吳怡農，像是母雞帶小雞般，逐攤拜票，雙方人氣互不相讓。

吳怡農約莫9點40分抵達草埔市場掃街拜票，許淑華手把手帶著吳怡農逛攤商，並向民眾握手合照，有不少媽媽粉絲帶著小孩，與吳怡農開心合照，更有攤商送上一大袋橘子給吳怡農，祝福吳怡農「大吉大利」。

許淑華身為在地議員，跟許多攤商都相當熟悉，手把手帶著吳怡農一攤一攤打招呼，彷彿母雞帶小雞，面對民眾的合影要求，吳怡農也都樂意，甚至拿著民眾的手機一起自拍。

由於吳怡農整體隊伍行進較慢，王鴻薇身穿粉紅色競選風衣，約莫10時30分也趕至進入草埔市場掃街，並由老公陶允正擔任麥克風手，沿街替王鴻薇敗票，展現夫妻同心的精神。

由於松山區是王鴻薇的本命區，此次僅有富錦里長陪同王鴻薇掃街，並未見其他國民黨同事身影，而王、吳兩人三度在市場擦肩而過，距離不到3公尺，仍是各拜各的票、各掃各的街，完全零互動。

對於兩人在市場強碰，吳怡農稍早表示，該行程很早就安排；王鴻薇則表示，大家都在全力拉票，早上三民國小校慶活動就有碰見吳怡農，雙方都是抓緊最後的時間全力拉票。被追問若碰見吳怡農是否會當面邀請辯論？王鴻薇說，今天來市場最重要還是來拜票來請託，主要還是面對攤商與市民。