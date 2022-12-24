北京時間12月24日，美國總統拜登將「2023財年國防授權法案」簽署成法，該案包含大量涉華消極條款。中國外交部發言人今天透過發布「答記者問」稱，中方對美方執意通過並簽署含有涉華消極內容的「2023財年國防授權法案」表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人表示，該案罔顧事實渲染「中國威脅」，肆意干涉中國內政，攻擊抹黑中國共產黨，是對中方的嚴重政治挑釁。中國共產黨的領導是歷史的選擇、人民的選擇。中國人民對美國打壓遏制中國發展、阻撓中華民族復興的險惡用心看得很清楚，挑撥中國人民和中國共產黨關係的圖謀絕不會得逞。

中國外交部發言人指出，該案還包含大量涉台消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。台灣是中國的台灣，中國內政不容任何外來干涉。美方應立即停止搞「以台制華」，停止虛化、掏空、歪曲一個中國原則，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

中國外交部發言人表示，中方敦促美方把兩國元首印尼峇里島會晤的重要共識落到實處，摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國發展和中美關係，不得實施有關法案中的涉華消極條款。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。