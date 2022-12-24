有網路聲量調查顯示，台北市第3選區立委補選國民黨候選人王鴻薇優於對手民進黨候選人吳怡農，王鴻薇今說，這能不能轉化為選票需要特別謹慎看待，但她如何打選戰大家都看得很清楚，拋出的議題大家都非常熱烈討論，至於辯論一事，她則再度重申，大門始終都是敞開的，吳怡農好幾天以來，都用不同理由來迴避。

王鴻薇今受訪時說，在網路上面有關議題的討論，她當然會密切地關注，但網路的聲量大小最後能不能轉化為選票，其實需要特別謹慎看待，對她來說，除了提出相關的公共政策、議題的討論，能夠讓大家來做檢驗之外，也很重要的就是她們不停跟大家請託拜票，還有透過她過去從政的表現，來贏得選民的信賴。

至於被吳怡農說打負面選戰，聲量才高，王鴻薇則說，這陣子以來她怎麼樣打這個選戰，大家都看得很清楚，也很謝謝網友針對一些議題都非常熱烈地討論，比如說核二核三廠的延役問題，或者松山機場遷移的問題，她也要特別提出，像是核二核三延役問題，日本現在也慎重考慮讓核電廠延役，大概在明年2月會提出具體方案向國會報告，所以這就是大家應該關心的能源議題，難道能源問題對台灣不重要嗎？難道不是國安的議題嗎？人民難道不關心缺電的問題嗎？這個時候希望大家更關注現在全世界怎麼處理相關的能源危機。

另外面對吳怡農一直迴避辯論一事，王鴻薇又再度表示，辯論一直都是覺得是討論公共政策很好的一個方式，她很早就開始提出可以邀請吳怡農來辯論，這跟民調真的沒什麼關係，但吳怡農好幾天以來用各種不同的理由來迴避辯論，「我想我尊重他，還是一句老話，關於辯論的議題我始終大門都是敞開的」。

媒體追問，立委補選是否加速立委費鴻泰和議員徐巧芯之間的戰火？王鴻薇則未表明立場，強調現在就是全心投入選舉，尤其距離投票日已近，時間非常有限，「我現在滿腦子都是我的選舉」。