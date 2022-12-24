台大校長管中閔今(24)日主持任內最後一次校務會議。論及這4年的校務工作，以及2018年的校長遴選風波，他有感而發地說：「我們離真正的大學自治尚遠」，強調沒有真正的大學自治，台大就難以脫胎換骨。

管中閔即將在明年1月7日卸任，回顧起4年前，自己在前教育部長葉俊榮一句「勉予同意」下出任台大校長。他笑說，如此才有榮幸能為台大師生服務4年，任期內的所有成功，都歸功於行政團隊的無私奉獻，「這些工作成果，我衷心希望，全校師生們不是勉予接受，而是樂於肯定。」

管中閔之後接著提到，這4年來的校務工作經驗讓他明白：「我們離真正的大學自治尚遠！」沒有真正的大學自治，台灣高等教育就難以脫胎換骨。

管中閔強調，「大學自治」將會是他卸任後持續關注的議題。而他回到財金系後，會持續教學研究工作。

管中閔笑說，面對任期倒數計時，近來不少師生在看到他時直說：「你不在了、你走了」，他也幽默回應：「所以不要一直跟我說你不在了、你走了」，未來還有很多教研工作要持續進行，並沒有要離開台大。接下來也將在新任校長陳文章的領導下，繼續共同為創校百年而努力。