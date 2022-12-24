博客來網路書店遭指解雇任職超過20年的打掃阿姨，並質疑涉「假承攬、真僱傭」，引起外界討論，對此，北市勞動局勞動基準科長葉思延表示，目前還沒收到陳情人申訴，下周一會請博客來公司說明，也希望陳情人可以具名申訴，保障自己的權益。

律師陳又新在臉書揭露，有名在博客來工作20幾年的清潔工，遭公司通知解僱，但該名清潔工不僅過去從沒勞健保、三節禮金，連退休金也沒有，他也直言，博客來和清潔工簽署的是承攬契約，卻要打卡上下班等，恐涉及「假承攬真僱傭」。

葉思延指出，目前還沒收到陳情人申訴，下周一會請博客來公司說明，因為此為個人權益，希望陳情人可以具名申請調解，或是申請勞動檢查，才能近一步了解是否有涉及契約權益爭議。

葉思延說明，基本上僱傭關係的認定，會以受雇主指揮監督的程度，或是人格從屬性，是否受制於雇主規範等，來判斷是否為僱傭關係，若為承攬關係，則是工作者可以到處接案，業主也不會干涉其作法，只要完成工作即可，至於此案實際狀況為何，有待從其實際勞動狀況去了解。