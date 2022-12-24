家寶基金會樂智學堂的長輩到童綜合醫院，贈送小朋友耶誕禮物。(家寶基金會提供)

家寶基金會樂智學堂的長輩到童綜合醫院贈送耶誕禮物。(家寶基金會提供)

台中市家寶基金會長期投入各式長者活動，為讓長輩也感受到耶誕節愉快的氣氛，舉辦了「YA誕老人來送禮物」活動，特別與童綜合醫院合作，讓長輩們在家寶基金會樂智學堂製作耶誕帽與餅乾後，裝扮成耶誕老公公模樣到小兒科門診區分送耶誕禮物給小朋友、家屬與醫護人員；將歡樂傳播給大家，也讓長輩從中獲得成就感。

家寶基金會指出，這次共11位家寶基金會樂智學堂的長輩參與活動，從一開始在老師指導下手做耶誕帽，再學習製作餅乾，最後扮成耶誕老公公到童綜合醫院小兒科診間發送禮物給小朋友，將節慶快樂氣氛感染大家，用愛與感謝來給予最真摯的祝福，收到禮物的小朋友都很開心，家長也能夠感受到長輩的用心。

83歲的陳姓阿嬤就表示，在學堂能夠認識很多朋友，也常常學習參加不同的活動，生活不會無聊也有事情可以做，這次是第一次過耶誕節覺得很有趣，看到自己做的餅乾禮物送給小朋友跟民眾，覺得很有意義、很棒；尤其看到小朋友拿到禮物臉上的笑容，就覺得很開心。

家寶基金會執行長張心怡說，研究證實，社交活躍的人通常擁有較佳的將康狀態、智力與記憶力，可降低失能或失智的風險。社會力、體力與腦力三者互為影響，缺一不可。要想辦法避免腦力退化，最佳信念是保持好奇心、樂於學習，什麼都可以去嘗試。

張心怡指出，社交生活對於長者的身心健康非常重要，透過社會連結的過程可以結交朋友、拓展人際關係、增強個人資源，同時獲得自信、快樂、成就感及自我價值感。童綜合醫院強調，該院一直以來很支持各種公益活動，希望成為社區民眾最信賴的醫院，不僅促進民眾健康也能推動良善循環社會。