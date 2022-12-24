住在高雄岡山區的64歲蔡姓男子於23日晚間持鐮刀攻擊43歲蔡姓姪子，警方對蔡男開了15槍，蔡男身中3槍，送醫不治。據了解，這是為了爭奪家產而引發的悲劇，蔡男與姪子還曾經對簿公堂，因此導致昨晚的死亡事件。

對於蔡男在行兇前曾經到社區附近的一家檳榔攤飲酒，據目擊者說，蔡男仗著酒意以台語說：「不然我就跟他配！」意思指與姪子同歸於盡。警方對此沒有證實，但也指出，雙方為了錢，今年5月就鬧得不太愉快。

這場叔叔與姪子的家產糾紛最後導致蔡男遭警方擊斃的憾事，鄰居對此都感到唏噓不已，紛紛搖頭。

蔡男年輕時曾經是保齡球國手，賺了不少獎金，也曾經到大陸發展做生意。蔡男多年前回到台灣，蔡男因為在分家產時和哥哥鬧得不愉快，協調未果。蔡男還曾經以持棍毆打嫂子與姪子，雙方因此鬧上法院，法院對他判處5個月有期徒刑，還被民事求償50萬元。警方不排除可能當時就種下禍因，導致昨天的悲劇。

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