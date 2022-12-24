台北市長柯文哲8年任期將滿，他昨日表示，最後一份要批的公文，要針對「警察局監視器覆議案」在公文批示「財團勾結議會，詐取國家錢財」，國民黨台北市第3選區候選人王鴻薇今反批，沒有一位議員附和市府，凸顯柯市府並未充分和朝野溝通清楚。

柯文哲昨針對警察局監視器覆議案遭駁回一事，表示要將「財團勾結議會，詐取國家錢財」的說法批示在公文上，並批「台北市莫名浪費8600萬，我一定要最後一份公文交代清楚」，此番言論引發藍綠議員不滿。

王鴻薇今受訪時說，當時國民黨團有針對覆議案請消防局、警察局報告，其實覆議案大家已經討論了非常多，但她先前就講過，柯文哲在這個時間點提出覆議案時機非常突然，「那個時候我們大概都是在選舉末期，突然被通知要回來處理，都很訝異為什麼要處理一個覆議案」。

王鴻薇表示，第二個就是她覺得在整個過程裡面，當時柯市府有沒有充分地跟朝野政黨議員說明溝通清楚，這一點恐怕柯市府要好好去想想，而其實當天現場沒有一位議員針對覆議案附和市府，凸顯柯市府並沒有好好跟溝通清楚。

王鴻薇最後反問，柯文哲最後任期即將結束，評價留待全體市民給予，但柯文哲所堅持的事情，或想推動的事情最後沒辦法順利推動，到底關鍵是什麼？