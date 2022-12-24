明（25）日就是耶誕節，不少人已經安排好行程準備狂歡一下，不過命理師楊登嵙提醒，歡慶節日之餘仍有12項禁忌需要遵守，小心惹禍上身招來厄運。

▍禁忌1：耶誕樹禁放臥室

一般耶誕樹都是塑膠或金屬材質，放在臥室內代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。

▍禁忌2：耶誕樹要轉陽

樹一般種植在戶外，如果移植到室內，一定要轉陽，可掛上有紅色或金色的飾帶、飾品轉陽。

▍禁忌3：耶誕樹要擺放客廳大門內

耶誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，且數量不宜過多，否則反而更添雜亂，最好以一棵耶誕樹為主，再加上裝飾燈及星星造型即可。

▍禁忌4：耶誕樹燈要暖色系

耶誕樹上的裝飾燈要選擇紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等暖色系，不能以藍白等冷色系為主，否則代表冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。

▍禁忌5：大門不可安置花圈

許多人會在大門掛上耶誕花圈，不過花圈一般多是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣會被堵死或乾枯，因此家中應避免過多的花圈，否則不僅遇不到貴人，還可能招來小人。建議大門改用光亮的燈泡做佈置，如果想利用耶誕花圈裝飾，可以改掛在牆上；再者，花圈在耶誕期間做為應景即可，避免擺放超過半個月以上，一旦節慶過了就要快速整理、恢復原貌。

▍禁忌6：聖誕紅宜雙數

好事成雙，聖誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。

▍禁忌7：床頭貼耶誕貼紙

耶誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易存有過多期待，無法擁有好的睡眠品質，而且過多幻想容易不切實際。

▍禁忌8：大門出入口不可雜亂

大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒混亂，容易導致貴人不來、沒有遠景以及阻滯運勢，應時時整理，才能順暢無阻。

▍禁忌9：耶誕襪不可舊

耶誕襪是用來裝禮物的，象徵對禮物的期許，小朋友會在耶誕節前一天晚上將襪子掛在床邊或床頭，等待隔天早上收禮，千萬不能為了環保使用舊襪子或是穿過的臭襪子，這樣耶誕老人、喜神和財神爺看了當然不會想來。

▍禁忌10：耶誕襪不可透明

耶誕襪象徵禮物和財富，因此也不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，用紅色的最好。

▍禁忌11：不可說鬼、死

西洋耶誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。

▍禁忌12：忌穿全身黑衣

耶誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，磁場容易卡到陰，帶來不好的運勢。