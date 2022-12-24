國立勤益科技大學景觀系《如果我有一顆種子，_______ _》。(新北市景觀處提供)

新北為推動農業健康市，讓青年發揮創意改造公共空間，因此舉辦2022全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽，讓青年景觀師們發揮創意與綠美學設計實力；今(24)日於新店十四張歷史公園舉辦頒獎典禮，由新北市長侯友宜頒獎予獲獎青年景觀團隊，並表揚致力綠美化的優選社區，現場還展出10座青年景觀作品，搭配大面積花海，讓十四張歷史公園煥然一新。

侯友宜表示，新北市是一座相當注重青年影響力及景觀美學的城市，今天典禮現場還包括社區綠美學競賽的30個得獎單位，藉由聯合頒獎，讓社區美學和青年創意互相交流，讓綠美學的創意火種能在新北市四散。

他說，新北市的公園以及社區的綠地，非常歡迎所有青年學子發揮創意想像空間，連續4年舉辦景觀設計競賽，不僅可以讓青年朋友的創意設計在公園落實，這些創意設計也可以留在原地，與在地社區共享綠美學。

本屆競賽由國立勤益科技大學景觀系的「如果我有一顆種子，__________」奪冠，獲得大獎的作品團隊表示，成員們耗費長時間思考，無數次重新來過，最後才決定種子造型及木結構方式呈現；評審認為該作品以種子比喻疫情後生活轉變的新生機，並利用種子型態搭配植栽營造出空間感，其整體概念、空間及外觀造型美感切合主題，且具有環境教育功能，獲得評審一致認同。

自2019年起開始舉辦的「全國青年景觀競賽」已經邁入第四屆，以城市的公共空間為基地，結合競圖與實作，讓青年透過競賽增加施作經驗，也協助優秀競圖作品出國競賽，讓青年人才能夠與國際接軌。

為實現市府2030願景，新北市推動農業健康市，在今年以「疫情下的融合與生機」為題，讓參賽者思考如何建立具氣候適應力的景觀，落實永續發展目標（SDGs），恢復人與自然之間的平衡，創作出吸引民眾親近綠地，提振心靈健康的作品。

新北市景觀處表示，競賽注重環境永續的課題，用綠美學為新北市民打造更宜居的城市景觀，獲獎的10組青年景觀設計作品自即日起展出至2023年1月6日止，邀請市民朋友親臨新店十四張歷史公園觀賞體驗，感受精彩景觀作品的魅力。