新竹市政府近年積極推動步行城市、新校園運動，8年來投入逾3.7億元啟動全市22處、34校通學步道改善。（陳育賢攝）

新竹市政府近年積極推動步行城市、新校園運動，8年來投入逾3.7億元啟動全市22處、34校通學步道改善，其中，三民、民富、新竹3國小全新通學步道近日陸續完工啟用，頂埔國小通學步道也預計明年初完工，提供學童安全、舒適的通勤環境，更提升整體社區生活品質。

代理市長陳章賢表示，市府近年積極爭取中央經費，推動步行城市計畫、新校園運動，近8年陸續完成全市22處通學步道、共34校受惠，總長14公里，規畫校園整體設計時，也將通學步道及校園人車動線納入規畫重點，盼提供「好舒適、好環境、好安全」3好步行環境，今年更榮獲交通部道安創新貢獻獎交通教育組第1名。

教育處指出，已有百年歷史的民富國小，學生數是全市之冠，因位處西大路、經國路交通要道，上放學總是人車爭道，全新通學步道改善機車違停人行道、增設街角接送區、打開校園圍牆、整合植栽帶與公共設施，創造安全寬敞連續性綠廊道，全長共836公尺，並設有Youbike站點，提升學童、居民通勤便利性。

三民國小則是整理了圍牆周邊閒置空間、強化區域排水滯洪，保留既有喬木擴展連續綠帶，並搭配灌木群創造複層景觀空間，延續隆恩圳親水公園、三民公園綠帶，打造漫步都市森林感受，串聯經國路、自由路、三民網球場至隆恩圳、民主路，完成總長4公里「新竹之森」最後1塊拼圖。

另，同樣是百年大校、新竹國小位處南大路、興學街口，全新通學步道解決原有樹根隆起、鋪面破損問題之外，同時縫補人行道斷點、創造轉角接送區、清除路障擴大樹穴，為7層樓高的老檸檬桉樹創造更友善生長空間，並改設穿透性圍牆與社區共享校園植栽，拉近古蹟校舍與社區居民的距離，打造南大路最美綠廊。

此外，頂埔國小位於頂埔路、茄苳景觀大道旁，車流量大，既有通學步道高低落差且無連貫性，學童、行人被迫走在車道上。全新通學步道縫補斷點「五面串聯」，學校配合退縮校地改設穿透性圍牆，加寬步道空間，並改善人行道高低差、設置無障礙坡道、整合公共設施及打造連續性綠帶，營造兼具安全與美感的校園風貌。

市府指出，全市通學步道已完工的有玄奘路周邊通學步道、育賢國中、民權路（曙光國中、小）人行道、建功國小周邊人行道斷點縫補、載熙國小、龍山國小、光華國中、內湖國中、新竹國小、民富國小、博愛街通學步道、東門國小、汀甫圳通學步道、隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善。