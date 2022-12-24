今年九合一選舉，民進黨僅拿下嘉義縣等5縣市，創下建黨36年以來最差紀錄，其中太保市是嘉義縣政府所在地，有其重要性，結果為退出民進黨參選的鄭淑分獲勝。台灣民意基金會董事長游盈隆透露他10月應邀參加鄭淑分競選總部成立時的景象，並認為民進黨最強的地方也被打敗，可見民心思變。

游盈隆昨(23)日在臉書以「民進黨最強的地方也被打敗，可見民心思變！」為題發文。游盈隆指出，2022九合一地方選舉，一般關注焦點都是6都16縣市，較少觸及縣轄市層級，但縣轄市層級的選舉競爭有很多可觀之處，甚至可歌可泣，「嘉義縣太保市就是其中之一」。

游盈隆指出，太保市是嘉義縣政府所在地，有其重要性，更是兵家必爭之地。而嘉義縣是民進黨這次碩果僅存的地方執政縣市之一，對太保市更是勢在必得，結果卻是由退出民進黨參選的鄭淑分脫穎而出，贏得選戰最後的勝利，為太保市寫下奇特的歷史新頁，游盈隆認為，即將卸任的黃榮利市長功不可沒。

游盈隆透露他10月應邀參加鄭淑分競選總部成立時的景象，現場人山人海，鑼鼓喧天，情緒激昂，和當權派對抗，頗有黨外時期的味道，「我演講時提到台灣需要二次民主運動，獲得熱烈的迴響和氣笛聲」。游盈隆認為，鄭淑分是巾幗英雄，一位有理想、有熱情、有能力且膽大包天的新時代女性，相信她一定會延續黃榮利市長的傳奇，走出「明文規定」之外的另一條康莊大道。