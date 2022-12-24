做為目前足壇最亮眼的巨星，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）終於有了世界冠軍的頭銜，賽後他在個人IG放上一系列奪冠的慶祝照片，至今已經衝破7200萬人按下愛心，刷新IG歷史新高紀錄，其中由攝影師Shaun Botterill所拍下的捧盃照，更是被梅西選為貼文的首張照片，Botterill回憶其實自己是歪打正著才拍下這經典之作。

照片內容是梅西坐在老戰友阿圭羅（Sergio Aguero）的肩膀上，雙手捧著大力神盃並滿懷笑容，Botterill接受《CNN》採訪時透露，當頒獎典禮結束之後，梅西朝著球迷方向走去，而一群攝影師也向目的地移動，「所以我幾乎是被困住了，但被困在了正確的地方，我的運氣真的很好，梅西沒有走得太遠，就在我的面前不斷用單手、雙手捧起獎盃。」

「我知道他會舉起獎盃，但沒辦法預期人潮如何移動，不知道場面會有多亂。」Botterill提到當梅西距離自己只有2公尺遠時，那種感覺是不真實的，「我的老天，他就出現最理想的位置上，這並不是很常發生，從他舉著獎盃及微笑的模樣，我認為他肯定跟球迷度過了美好的一刻。」

這張捧盃照成為IG上最受歡迎的照片，不過Botterill並沒有IG帳號，直到同事的提醒才意識到自己拍出了歷史畫面，Botterill認為這張照片剪裁過後，雖然依舊是一張完美圖像，不過並不是他最喜愛的版本，原有的照片提供了更好的視角，更能呈現梅西被眾人簇擁的精彩畫面。