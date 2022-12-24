篠田麻里子曾是AKB48一員，因為長相甜美，一出道就成為鎂光燈焦點，2019年結婚後育有一個女兒，未料近來卻屢傳出軌醜聞，更有日媒爆料她用管理生理期APP記錄偷吃的性愛次數，出軌對象則是旅行社已婚總裁。

篠田麻里子2019年與企業家丈夫閃婚，隔年便生下女兒，根據日媒《女性SEVEN》報導，篠田麻里子被丈夫懷疑出軌，對象是旅行社已婚總裁，兩人為此事爆發激烈口角，鬧到揚言離婚，知情人士更透露兩人正在走離婚流程，爭取孩子撫養權，不過9月時夫妻雙雙否認傳聞，如今傳出有新發展，根據《週刊文春》報導，丈夫已向出軌男子提出民事訴訟，夫妻也正在進行離婚調停。

知情人士指出，篠田麻里子的老公5月就察覺出她行跡詭異，常常徹夜不歸，直到早上才返家，後後發現太太是前往出軌對象的住處溫存，更用管理生理期APP記錄「性行為次數」，還會用不同符號區分與自己行房日期及次數，原本為了孩子打算隱忍，甚至多次勸阻篠田麻里子不要外出幽會，苦勸多次無效後，便心死將將證據提交給法院，也對出軌男提告並進行離婚協調。

對此，篠田麻里子老公坦承正進行離婚調停，至於被問到是否向出軌男提告，以及老婆是否用生理期APP記錄性愛次數，他並未具體回應，而是快步離開不願多談，至於出軌男子所屬公司則表示屬於私人行為，無權代替回應，篠田麻里子所屬經紀公也尚未做出任何聲明。