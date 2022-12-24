丁子修（左）與蟋蟀達人謝爵安（右）學習飼養繁殖技術。（黎明高中提供／張毓翎台南傳真）

丁子修（前）與中興大學昆蟲學系教授楊正澤（後）學習科學研究方法。（黎明高中提供／張毓翎台南傳真）

丁子修（左二）今年透過特殊選才，錄取心目中的第一志願台大昆蟲系，校長羅家強（左一）及校內老師一同貼紅榜祝賀。（黎明高中提供／張毓翎台南傳真）

台南市黎明高中學生丁子修小時候喜歡「鬥蟋蟀」，長大後抱持對蟋蟀的熱忱，持續深入研究，今年透過特殊選才，錄取心目中的第一志願台大昆蟲系，未來4年，他將繼續埋首在蟲蟲世界鑽研學問。

112學年度大學特殊選才招生陸續放榜中，今年共有55校、552學系參與，提供1558個招生名額，協助具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生，包括境外台生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育學生等可適才適性進入理想大學就讀。

來自台南黎明高中的丁子修，從國小對「鬥蟋蟀」這項民俗活動很有興趣，研究蟋蟀的種子也在心中萌芽，升上高中後，不斷探索研究，高一在蟋蟀繁殖場老闆謝爵安的幫忙下，學會了如何大量飼養並繁殖黃斑黑蟋蟀。

之後，丁子修在中興大學昆蟲系教授楊正澤、校內老師指導下，以黃斑黑蟋蟀為主題參加高中分區科展，榮獲特優，在全國賽則獲得最佳鄉土教材獎。除科學研究外，他還嘗試將蟋蟀的打鬥動作當題材，結合藝術創作，獲得台南市學生美展「平面設計第一名」、全國美術比賽平面設計佳作。

丁子修此次一償宿願，錄取台大昆蟲系，「事前準備很重要！」他說，因為有先前在科展參賽的經驗，以及與家人和有面試經驗的學長姐多次練習，讓他更能掌握到報告的節奏與流暢性，以消除面試緊張，在特殊選才面試中更加得心應手。

黎明高中校長羅家強表示，丁子修的學科成績並非科科頂尖，但對蟋蟀的情有獨鍾及充分的準備，得以透過特殊選才管道，從眾多考生中脫穎而出，錄取心中的第一志願。