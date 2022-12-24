台中市霧峰區光明路埋設的自來水幹管線數10年未更新致頻頻爆管，使得路面重覆開挖又修復，造成附近住戶通行不便，鄉親抱怨四起。（何欣純服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區光明路是南勢里核心聚落的主要道路，該路段埋設的自來水幹管是提供南勢里鄉親的主要水源，數十年未更新致頻頻爆管，立委何欣純與林靜儀共同爭取經費約1170千萬元，盼讓里民擁有良好用水品質、平坦道路與安全的生活，預計2023年底完工。

南勢里新任里長黃清標表示，南勢里位於市區邊境，早期已埋設自來水管線，至今已數10年無更新自來水管線，造成地方破管情形頻繁，使附近民眾的用水權益受損；南勢里長陳錫卿更指出，常常遇到自來水破管，使得路面重覆開挖又修復，造成附近住戶通行不便，鄉親抱怨四起。

何欣純、林靜儀表示，服務處接獲南勢里鄉親反應光明路路段路面破損嚴重，經了解主要是自來水幹管爆管造成，即要求自來水公司應盡速編列經費，改善光明路自來水幹管問題，並針對光明路破損路段的路面配合汰管工程進行全面刨舖改善 。

何欣純、林靜儀日前邀集自來水公司霧峰營運所、里長、理事長及社區居民共同會勘。何欣純、林靜儀表示，市民用水的基本權益不能有偏鄉的差別，之前已經爭取北勢里丁台路一帶的汰管經費，在前幾年已完成。

何欣純、林靜儀指出，此工程經費約1170萬，已爭取經費盡速就位，此次施工長度約1200公尺，90個工作天，預定明年中進場施工，明年底完工，盼讓里民擁有良好用水品質、平坦道路與安全的生活。