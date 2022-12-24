雲林縣長張麗善（戴耶誕帽者）陪雲林家扶孩子做手工披薩。（周麗蘭攝）

雲林家扶中心一名高中孩子的未來心願。（周麗蘭攝）

張麗善為監護兒女許下的心願。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善此次競選連任得票20萬7519票，可獲競選費用補貼622多萬元，她決定為她所監護的45名孩子每一人都存下5萬元定期存款，今（24日）在斗南鎮老園丁窯烤披薩與她所監護的6名孩子碰面時宣布這個消息。

雲林家扶中心主委陳燦勳、主任廖志文今（24日）帶著孩子們在斗南老園丁窯烤披薩舉辦耶誕節活動，縣長張麗善到場一起點亮耶誕樹、掛心願卡、做手工披薩。

張麗善宣布，她將捐出一部分競選補助款為目前她所監護的45名孩子存人生第一筆定存5萬元，定存時間是3年，未來4年若有新增也比照辦理，她希望給孩子一個希望，讓他們感到社會關懷。

張麗善表示，她上任以來每年都會陪她所監護的孩子過耶誕節，今年剛好是選舉年，她有選舉補助款，想到自己以前會到廟裡祈求母錢，或過年時收到阿公、阿嬤的紅包，她會當作是母錢，做一件重要的事情時就用這一筆，她有緣當45個孩子的媽媽，也想這麼為他們做。

雲林家扶中心目前扶助6名由縣長擔任監護人的孩子，其中一名大孩子聽到有5萬元定存開心說日後「要買BMW」，張麗善鼓勵他「繼續努力」！

雲林縣每年約40幾名未成年孩子由縣長擔任監護人，從0歲到18歲都有，有些出養、有些年滿18歲，人數不固定。45名孩子每人5萬元定期存款，張麗善將支出225萬元。

雲林家扶孩子今天在耶誕樹掛上心願卡，願望包括「希望未來能考上2張以上證照（最好能以乙級為準！）也能夠祝福自己未來課業精進，身體能一直處於健康狀態，之後畢業也能找到一份屬於自己的專業工作。」、「變有錢、出國留學、英文變好」、「想要玩玩具及回家」。

張麗善在心願卡上寫著「希望我監護的孩子們，平安健康長大，外樂幸福學習，未來前途似錦」，署名媽媽張麗善。