37歲女星袁嘉敏擁有D級好身材和艷麗外型，今年4月她突然開砲，怒轟香港富商鍾培生和爸爸是人渣（Jerks），更指他們父子人品有問題，「會有古怪要求」，但男方全盤否認。近日，袁嘉敏在Youtube頻道上回憶過往一年，談到此事她承認自己當時太過衝動，沒有成熟處理好此事，她也表示出社會以來比同齡女子辛苦很多，一直是自力更生賺錢給自己花，間接否認被包養。

演出過三級片《鴨王》的袁嘉敏最近在Youtube頻道回顧今年來有關她的5則新聞，其中提到與鍾培生父子風波，她讀到有網友稱她「處心積慮3月17日的照片在4月1日發出」，她坦言當時真的忘了是愚人節，自己做了10多年公眾人物，從來沒有說過別人的不是，當天是真的失去一點理智，「因為真的很不開心，哭得很厲害」，才會一怒之下發文，就她看來不是罵人「人渣」，「在我們的日常對話那個意思是比較接近『衰人』」，但依舊傷害到對方，覺得很抱歉。

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袁嘉敏說，最大問題是自己的錯，已經到了這個年紀仍不懂成熟處理糾紛，也不懂選交適合的朋友，放下戒心交友卻讓自己非常傷心，她回應當時和對方相處還可以，其實是對方來找她，向她告白希望有機會相處，一開始就覺得不合適，後來決定轉化成家人關係，整件事都是男方主動，她也明白香港是比較現實的地方，好像有錢的男人就是黃金單身漢，但她比較注意雙方溝通。

最後袁嘉敏又讀到有新聞形容她要從頭開始自力更生，她則回應自己很小就出來工作，13歲到澳洲打工，最辛苦時是一次兼三份工作，比同年齡的女生辛苦很多倍，熬夜工作時間也多，但她已經習慣靠自己，不希望靠別人，如果別人一直說錢她也是會害怕，更澄清，有新聞指她是因為對方有小三吃醋，她則強調當時已經回應媒體：「不關別人的事，尤其是不關女生朋友的事」。