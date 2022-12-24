新北市永和國民小學今(24)日舉辦100週年校慶慶祝典禮，校方以「百歲永和，傳承百穗」為主題，慶祝百週年校慶，邀請歷屆校友、地方耆老以及社區民眾一起共襄盛舉，新北市長侯友宜也到場祝賀，並與三代同堂校友以及曾獲總統教育獎傑出校友、視障鋼琴家吳承澐一同進行生日禮讚。

侯友宜表示，永和國小創立於1922年，校史悠久且經歷多位校長努力，打造舒適、安全的優質學校，近3年市府針對校園環境與教學設備建置部分補助超過5000萬元，協助學校籃球場整修、兒童遊戲場改善工程、班班有冷氣及電力改善設施，讓學習資源更豐沛。

他說，在身心障礙者照顧部分，學校增設無障礙電梯及整修停車場周邊障礙空間，讓校園空間更友善，未來市府也將斥資21億元改建及翻修老舊校舍，提供師生更佳的學習場域。

永和國小校長莊朝欽表示，此次校慶活動意義非凡，感謝歷任校長、所有老師、家長及校友的貢獻付出，學校近年在師生齊心努力下，榮獲交通安全教育金安獎，以及教育部防災校園「基礎建置案學校」優選，永和國小會持續將多年積累的能量傳承至下一個百年，打造永和國小成為家長放心、安心與安全教育最有心的三心校園。

新北市教育局表示，市府長期支持學校推動多元課程及本土語言教育，營造優質的學習環境學校，期待學校持續推動特色課程，開創適性多元的教育風貌。今日永和國小全校師生、校友、社區一同歡慶百週年生日，在感恩、溫馨又熱鬧的氣氛中，為永和國小百年校慶畫下完美的句點。