嘉義縣政府與后里麗寶Outlet合作，在摩天輪廣場舉辦「嘉義黃金烏魚子暨嘉義優鮮農產→前進Outlet」展售活動。(嘉義縣政府提供)

嘉義縣政府與后里麗寶Outlet合作，在摩天輪廣場舉辦「嘉義黃金烏魚子暨嘉義優鮮農產→前進Outlet」展售活動。(嘉義縣政府提供)

農曆年關將屆，嘉義縣政府與后里麗寶Outlet合作，於Outlet最強銷的耶誕節檔期24日至25日兩天，在摩天輪廣場舉辦「嘉義黃金烏魚子暨嘉義優鮮農產→前進Outlet」展售活動；匯集嘉義縣烏魚子、農漁產精選伴手禮及當季蔬果，搶攻春節年貨商機，24日縣長翁章梁與麗寶執行副總吳佳行共同推薦嘉義優鮮物產。

嘉義縣政府指出，嚴選黃金烏魚子每年均舉辦展售市集，過去曾到台北，今年是首次到台中搭配嘉義優鮮農漁產辦理展售，讓中部的朋友可搶先選購優質烏魚子及優質農漁產，作為年節伴手禮；現場還有主廚烏魚料理饗宴、年年有餘魚拓、食魚闖關遊戲等，現場還有親子互動體驗，增進耶誕節的喜慶氣氛。

嘉義縣政府說，烏魚子是年節送禮或自用的最夯的年貨，嘉義縣烏魚養殖面積達250公頃，因位北回歸線通過的黃金地帶，擁有優良的養殖環境，可以孕育肥美健康的烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件；才能創造色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的烏魚子絕品，絕對是消費者選購的首選。

麗寶Outlet內有許多精品名店，而「嘉義優鮮」認證產品也是農漁產的精品，縣府已媒合麗寶Outlet新進櫃餐飲品牌「島嶼海味」，使用「嘉義優鮮」認證的食材入菜；包括選用陽光鵪鶉皮蛋、小夫妻乾拌麵、東石蛤董蛤蠣等主要食材料理為拌麵、小菜、鍋燒等料理，更可以在櫃上馬上採買回家。

嘉義縣政府強調，這次參與展售市集的攤位，都是經嚴選的優質業者，包括林家冠軍、富裕水產、六鰲蔡氏黃金烏魚子等；還有阿里山極邊山葵、皇家鹿園、島嶼海味、 嘉義優鮮館等店家。帶來產地直送的酪梨、椪柑、小番茄、鳳梨、香蕉、柿子等當季新鮮蔬果、烏魚子、阿里山高山茶，都是一時之選值得民眾選購。