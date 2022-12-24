【全程影音】博客來阿姨不識字！打掃20年被解僱「沒退休金」 律師陳又新踢爆血汗惡行

博客來解僱一名年資20年的打掃阿姨，公司要求阿姨每天打卡上下班，但卻沒有勞健保，也未提撥退休金，因為博客來跟清潔婦簽的是「承攬合約」。清潔工李姓婦人表示，她在公司工作了20多年，但對方卻什麼都沒有給她，連她詢問能否給她一般工讀生的福利，對方也拒絕。

被博客來解僱的李姓婦人表示，她在這間公司（博客來）工作了20幾年，但公司卻什麼都沒有給她，除了沒有勞健保之外，也沒有任何的福利可以拿，她只是為了一口飯在忍耐，她曾主動向公司高層提說要勞健保，但卻被拒絕，後來她詢問能否比照一般工讀生的福利，同樣也被公司拒絕。

律師陳又新指出，當初聽到這件事情的時候，坦白說除了覺得很惡劣，更覺得很錯愕，因為這麼大的一間公司，他們的法務相信不會對法律這麼不了解，而且從20幾年前到現在都這樣，真的讓人覺得很荒謬。

陳又新表示，清潔婦來找他的時候什麼都不知道，只知道公司沒有幫她保勞健保，但如今要被解僱了，她卻拿不到退休金，覺得很納悶，後來公司裡面的員工好心幫她查了一下，告知她的狀況可能是「假承攬真僱傭」，讓她去找律師求助。

陳又新說，阿姨當初簽約沒有想太多，本來她也覺得公司不提供勞健保就算了，但今年公司和她簽約的時候很奇怪，過往都是簽1年的合約，這次卻改為半年，簽約的時候還錄音錄影，讓她感覺有點怪怪的，畢竟阿姨雖然不識字，但還是看得懂人情世故的，因此私下問了公司的年輕人，才發現問題。

陳又新透露，昨天晚上博客來提到願意把過去積欠的勞健保費和勞退的費用一併給阿姨，目前正在等對方結算金額，再跟阿姨來確認，而這次事件最主要的目的是為了替阿姨爭取權益，若博客來願意把該給的東西給阿姨，相信阿姨也會接受的。