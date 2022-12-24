立法委員賴品妤也來與親子同樂並親自贈送小朋友聖誕糖果。（金山國小提供）

新北市議員廖先翔也來現場和小朋友一起同樂。（金山國小提供）

幼兒與家長一同將氣球傘圍成圈，變成聖誕甜甜圈。（金山國小提供）

新北市金山國小附設幼兒園結合輔導室承辦的金山金包里公共親子中心舉辦親子運動與遊戲「歡樂運動過聖誕」活動，今（24）日吸引超過60對的親子一起同樂，創意有趣的親子互動遊戲，讓大人小孩暖心過聖誕。

金山國小表示，活動除了發糖果、報佳音，更用運動與遊戲來歡渡聖誕，把平安、喜悅、感恩、歡樂帶給每個家庭。今年的活動結合新北市教育局幼教科推行的「幼兒身體動作課程資源手冊」融入幼兒出汗性大肌肉運動，並邀請家長與小寶貝一起動一動，感受幼兒遊戲運動的樂趣與健康成長的重要，並讓家長看到孩子透過運動增進整體學習、成長與身體發展。

象徵親子心連心的接力賽「棒棒相連」，爸媽合力撐起的「聖誕煙囪」滑溜布大賽，還有親子一起參加的「聖誕甜甜圈」氣球傘等，創意好玩的親子運動及遊戲讓全場充滿歡笑，最後聖誕老公公也一同加入發放「聖誕甜甜圈」棉花糖，活動在孩子們與聖誕老公公拍照畫下完美句點。