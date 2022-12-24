國民黨立委林奕華確定明年2月轉任台北市副市長，因屆時所屬大安區立委剩餘任期不滿1年，將不用補選，遭綠營質疑先讓北市少一副市長2個月，再讓大安區沒立委1年。國民黨今回應，準台北市長蔣萬安人事安排既符法規，也不擾民。

國民黨發言人江怡臻表示，頻繁選舉與補選勞民傷財，其中補選部分，光基本花費就要上千萬，2009年公督盟就也曾指立委補選就要花1600多萬元，蔣萬安人事安排合情合理，既不擾民，也不花費納稅人血汗錢。

江怡臻說，2007年時任立委的李永萍轉任台北市文化局長，就同樣以延任方式進行。（當時李永萍是因立院會期未結束，由原應2006年12月25就職，延遲至到2007年1月23日到任，當時立委選舉還未採單一選區制，李去職無補選問題）

江怡臻指出，法規規定立委所遺任期不足一年時不予補選，就是為了避免與大選太近，失去補選意義，也容易造成負面效果，若民進黨不滿意，應以執政多數優勢推動修法，而非批評對手政黨。

江怡臻表示，民進黨黑金、疫苗、經濟、缺電等施政缺失、問題都還沒解決，黨內對敗選檢討仍在持續，現在就要抓住林奕華猛轟，足見民進黨只擅長政治口水，不擅長做事與謙卑自我反省。

江怡臻說，林奕華是國民黨優秀專業人才，無論在國會、台北市、新北市，都一直延續過往在台北市大安區服務，始終都能回應民意支持，相信未來也會以台北市副市長角色，在市政上做出表現，好好服務市民、造福教育界。