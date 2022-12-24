民間公司「阿特寵食堂」提供共3700多份的寵物鮮食，給予高雄市馴養中心10隻搜救犬們食用。（高雄市消防局提供／崔正綱高雄傳真）

搜救犬在現代救災中，扮演非常重要的角色。專門研究毛孩用膳與營養需求「阿特寵食堂」，14日贈送高雄市消防局特搜中隊搜救犬馴養小組總價約80萬元、共3700多份寵物鮮食，給予高雄10隻搜救犬們更好營養補充，讓搜救犬們可以在訓練中得到更完整的照顧。

搜救犬是在位於楠梓區的搜救犬馴養中心內設置的服從障礙場、瓦礫堆和組合屋中，經過馴養小組經過至少2年的精心訓練，培養出搜救犬穩定性及敏捷度。在重大災難時，能迅速有效搜索受害者，成為救災時，最可靠的助力之一。

2018年2月6日凌晨，花蓮發生高達6.0規模地震，花蓮市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情。高雄市消防局搜救犬隊接獲任務後立即驅車前往災難現場投入救災，看著搜救犬們無畏懼的穿梭在倒塌建築物中，翻越掉落的石塊和瓦礫，四處搜尋著生命跡象，全神專注的搜救模樣令大家心中特別感到無比的激動。

此外，今年7月30日時，高雄市80歲王姓老婦於鳳山區鳳凰山走失，消防局獲報也派遣搜救犬前往搜尋，經連日搜尋後，終於在8月1日時，於陸軍官校靶場附近找到王婦，生命徵象穩定送醫治療。

有感於這群毛英雄們的默默付出，阿特寵食堂為了讓牠們有更好的照顧，贈送價值80萬元、共3700多份寵物鮮食，提供搜救犬們更好、更完善的營養飲食，並於14日下午3時於馴養中心辦理捐贈儀式。阿特寵食堂未來2年，每2個月提供寵物鮮食給予馴養中心10隻搜救犬們食用。

搜救犬隊的成員們非常感謝「阿特寵食堂」在防疫期間不忘對於搜救犬們的關心及疼愛，在事業有成之餘更不忘回饋社會，實為民眾之典範，也期盼這次的捐贈能發揮拋磚引玉效果，號召更多的民間企業加入善舉，為這群毛英雄們盡一份心力。