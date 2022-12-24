林鐵文資處長黃妙修、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、翁重鈞加煤炭象徵21號蒸汽火車啟用。（廖素慧攝）

老師傅為林鐵文資處黃妙修、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、翁重鈞披上紀念圍巾象徵傳承。（廖素慧攝）

阿里山林鐵國寶級Shay21號蒸汽火車原本在嘉義公園展示，3年前回到阿里山林鐵文資處修復18個月後，今天啟用再行駛，火車迷擠爆現場，該處處長黃妙修表示，明年將常態載客行駛於嘉義站至竹崎站間。

黃妙修表示，21號蒸汽火車1912年製造，乘載百年林業歷史，還有民眾共同的記憶，退役後在嘉義公園展示43年，3年前回到林鐵文資處，由老師傅們經過18個月細心修復，再試車9個月，重新啟用行駛，彰顯了台灣師傅的工藝及職人精神。

黃敏惠表示，阿里山火車從111年前通車以後，帶給阿里山和山腳下的嘉義市無限的繁榮，更造就了「嘉義市木都」美名，豐富的鐵道文化帶動許多周邊產業，Shay21號蒸氣火車頭能重回軌道，很令人振奮，還讓百年前工藝再發揚光大，人才傳承。

黃敏惠還說，市府規畫10大旗艦計畫，其中「文化新絲路2.0」將拓展文化觀光軸帶，期待與林鐵處共創車庫園區及林鐵文化觀光熱區。

阿里山林鐵文資處表示，Shay21號蒸汽火車是阿里山林鐵第1輛28噸蒸汽火車，運送木材64年後，1976年退役，在嘉義公園展示43年，2019年重回阿里山林鐵，此次以約2200萬元整修，維持燃煤動力系統，使用符合環保法規的生質煤炭，鍋爐採用傳統工藝擴管技法，以保存重要文物樣貌，建立零組件資料庫，並培養專業維修人才。

重新上路的Shay21號蒸機，生火、啟動、運行等整備工序，由退休師傅陳河銘、詹德福、呂文聲、賴興貴指導及示範，帶領新手司機員熟悉操作流程，傳承技術。

駕駛21號蒸汽火車的郭姓司機員，從小是火車迷，在嘉義林管處、林鐵文資處工作15年，學習開小火車及維修圓夢。

阿里山林鐵國寶級Shay21號蒸汽火車啟用再行駛，老師傅傳承百年工藝