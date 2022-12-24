台北市第3選區（中山、北松山）立委補選將於明年1月8日舉行，民進黨候選人吳怡農和國民黨候選人王鴻薇激烈競爭，吳怡農競選總部24日自曝內部民調，吳怡農的支持度僅落後對手王鴻薇4.5％，並在20歲至49歲具有明顯的優勢，但50歲以上則落後王鴻薇29.0％。吳怡農團隊表示，將年輕人支持度化為選票是未來兩個禮拜努力及突破的方向。

過往候選人內部民調皆為機密不對外公開，吳怡農陣營反向操作，今日公布內部民調，依地區支持度，中山區吳怡農以3.6％小幅領先王鴻薇，但北松山20個里卻大幅落後王19.8％。就各年齡層的支持度，吳怡農在20歲至49歲具有明顯的優勢皆領先，但50歲以上則落後於王鴻薇。不過因補選年輕人參與投票率普遍較低，這也是吳怡農團隊需注意的隱憂。

另就政黨傾向的支持度，雙方陣營支持度都是高度集中，而選擇為「中間選民」的受訪者，吳怡農的支持度27.4％略高於王鴻薇的21.4％。

吳怡農陣營也針對「欣賞度」進行民調，吳怡農與王鴻薇幾乎不相上下，不過欣賞與不欣賞的好惡比，吳怡農微幅以1.6％領先王鴻薇的1.5％。

針對民調結果，吳怡農表示他所堅持的正向選舉是得到選民普遍的認同，尤其是得到青年朋友高度的支持。如何將這樣的支持與肯定轉化成具體的選票，將是未來兩個禮拜要努力和突破的方向與目標。

以上民調於12月21日至22日執行，訪問對象為中山區及北松山20個里，20歲以上具有投票權公民。完成數1027位，在95％的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.1％。