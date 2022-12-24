不少人覺得單身生活很孤單，希望可以找到另一半，不過有些人寧願一個人，也不願為愛情將就。《靈匣網》近日分享就算單身依舊過得很開心的5個星座，雖然身邊沒有伴侶，但他們擁有親友陪伴，每天都過得開心又充實。

1、 水瓶座

水瓶座特立獨行，習慣獨立的生活，就算有對象，仍會保有個人空間，而且他們的好奇心很強，喜歡接觸新鮮事物，單身時他們並不覺得孤單，會妥善安排自己的時間，例如學習新東西、運動或和朋友聚會等，比起與一個人長期相處，還不如花時間嘗試新事物，或是結交新朋友，單身一輩子依舊過得很開心。

2、 摩羯座

摩羯座談戀愛有自己的準則，若沒遇到符合條件的對象，他們寧願單身也不將就，而且很耐得住寂寞，不會因為想要有人陪伴，而降低心中的標準，另外摩羯座事業心強，奮發向上努力工作，為了讓生活過得更好，每天都在學習新知識，生活過得很充實，讓他們感到滿足，並不會因為沒有人陪伴而覺得空虛。

3、 獅子座

獅子座同樣也是耐得住寂寞的星座，而且非常喜歡結交新朋友，由於他們待人真誠，所以身邊的朋友也很多，沒有聚會時，他們會找事情做，另外獅子座的事業心強，平時忙於工作，也沒時間找對象，生活過得很充實，對於感情順其自然，但若遇到喜歡的對象，他們一定會勇敢去追求，不會放過每一個機會。

4、 射手座

射手座很懂得享受生活，努力過好每一天，在工作上盡力表現，實現個人價值，容易受到主管賞識，獲得成績後就會覺得滿足，工作成就是他們的生活動力，而且射手座待人和善，與朋友同事相處融洽，就算單身也不覺得孤單，身邊有許多好友陪伴，最重要的是，射手座懂得知足常樂，使他們每天都過得很開心。

5、 牡羊座

牡羊座個性熱情洋溢，每天像是有用不完的精力，單身時會找事情做，例如一個人逛街、看電影、運動等，對於他們來說，一個人的活動也很有趣，不用去考慮另一個人的想法，反而讓他們比較自在。牡羊座熱愛交朋友，身邊總是有不少好友相伴，每天都過得多采多姿，崇尚自由自在的生活。