桃園永豐雲豹24日下午兩點前往台南客場面對台鋼獵鷹，「魔獸」霍華德確定因為膝蓋傷勢缺陣，他一進場內仍引發球迷尖叫歡呼，雲豹總教練劉嘉發說：「他將以主場出賽為主。」但讓外界意外的是，才剛辭掉雲豹總教練職位的蘇翊傑，突然以先發後衛身分登場，相隔3年多再以球員身分出賽。

「我們確實需要更多有經驗的球員在場上帶隊，上一次林宜輝就做得不錯，現在就看蘇翊傑能否幫助我們後場更穩定一點，」雲豹總教練劉嘉發說，「雖然翊傑的體能狀態還沒完全恢復，但他也跟著我們練球一段時間了，我相信他可以幫到我們。」

蘇翊傑上次以球員身分登場，是在2019年4月效力SBL達欣工程，沒想到相隔3年多時間，竟然又回到場上拚戰，劉嘉發原本也不肯說清楚蘇翊傑是否先發，直到賽前球員介紹，才確定蘇翊傑先發上陣的事實，接著就看他的場上表現如何了。

至於外界所關心的霍華德復出時間，劉嘉發把話說得很小心，「我還沒有跟霍華德的醫療團隊談過，他有他自己的醫療團隊，我要跟他們討論過後，才會知道他的真正狀態，反正當前他以養傷為主，以主場上場為重，當前主要就是膝蓋內側有傷。」