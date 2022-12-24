新冠肺炎本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增1萬7949例本土個案，較上周六多出2485例，增加約16.1％，同時新增117例境外移入、36例本土死亡個案，包括1名獨居、被人發現家中死亡、死後才確診的男子。聖誕節、跨年、農曆新年將至，指揮中心提醒民眾，若身處無法保持社交距離的戶外，仍建議戴上口罩，有症狀者則建議在家休息，別出門。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前本土疫情正在低點上升，預計下禮拜仍會持續升溫，本周雖有出現較前一周上升20幾％的情況，但下平均上升幅度約為10％，下周則應介於10～15％之間，有機會突破單日2萬例。

明天就是聖誕節，緊接著還有跨年和農曆新年，莊人祥提醒民眾，在戶外雖可不戴口罩，但若通風不良，或處在人潮擁擠、無法保持社交距離的地方，仍建議戴上口罩，有症狀者則建議在家休息。

今日新增的本土個案，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，以新北市單日新增3533例居多，其次依序為台中市2240例、桃園市2062例、台北市1994例、高雄市1852例、台南市1420例。

六都以外縣市的分佈則為彰化縣870例、新竹縣635例、新竹市560例、苗栗縣427例、屏東縣397例、雲林縣316例、南投縣303例、宜蘭縣281例、嘉義縣265例、基隆市243例、花蓮縣172例、嘉義市159例、金門縣93例、台東縣82例、澎湖縣44例、連江縣1例。

境外移入個案方面，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（6例），中國大陸及韓國（各4例），香港及新加坡（各3例），美國、英國及奧地利（各1例），另94例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月23日至12月22日。

與此同時，今日新增63例中症、39例重症、36例本土死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中32例具慢性病史、26例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年6月28日至12月21日，死亡日期介於6月27日至12月21日。

莊人祥表示，6月死亡的個案為40多歲男子，一個人在外租屋，與家人沒有聯絡，不清楚是否有慢性病。男子被人發現在家中死亡，死後經法醫檢驗快篩陽性，因司法相驗導致時間差，12月下旬衛生局才通報進來，屬於自然死亡，死因為心因性休克、新冠肺炎。截至目前，國內共累計868萬1672例確診、1萬5075例死亡。