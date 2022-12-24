【愛傳媒藺奕專欄】2022倒數八天，有一些人要感謝，整理出今年大事紀十件，之三。

對我來說，美麗的花東，不只有山海，還有臥龍。

這個夏天。我們在花東認識來自法國、哥倫比亞和加拿大等地的外籍朋友，直到今天彼此還聯絡著。

對我來說，法文和拉丁文的人名，雖然不如馬來文俄文或北歐人名那麼像驗證碼，一大串全是輔音，但有時還是夠嗆的。

很多北歐人你問他叫什麼名字，對方跳過發音，直接給你拼字母。如果讀俄文，一段句子裡面，大小寫字母和數字穿插混搭，彷彿是在唸路由器背後的序號。

法國民宿主人Samuel Satyavan Don和哥倫比亞朋友Richi，中文講得洋涇浜，當面聊天不像看電影，沒有字幕的話，我的理解未必順暢，懂法文的朋友和會拉丁文的妻子只好二度翻譯，外交使節的氣質一下就凸顯出來，一個簡單早午茶都吃出米其林國宴的效果。

來自法國的Samuel自己種菜、日日打坐，熱愛海洋的素食主義者。

當來自南美洲的Richi主動表示免費導遊，我有點驚呆。

Excuse you？

我們總堅信自己對台灣多麼瞭解，很快地，我就發現這種想法太居高臨下了。

來自一萬六千公里之外、以熟練的赤腳引領我們走進陌生的濱海步道、部落山林與神祕澗谷，彼此在無人瀑布面前仰天大喊、瘋狂起舞，新奇的寶島散策體驗因此延展。

進而提供我們全新的立足點、感受重心，以及關於這塊土地的過往和周遭的地圖，它讓我們不至於迷失。

後來我們在台北也見了面，之後回到哥倫比亞，Richi傳了賞鯨的照片給我，讓我想起當白鯨將亞哈船長葬身大海時，無論是東京、利馬還是波哥大的讀者無不為之動容。

透過旅行，在不同的種族之間建立手足之情，消除無知、意識形態、宗教、語言障礙，感謝他們，讓我重新看見台灣。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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