國民黨新竹市長候選人林耕仁，在今年九合一選舉只拿到18.07%得票，慘輸民眾黨候選人高虹安的45.02%，被外界認為是藍營支持者「自主棄保」的結果，林的近況也引發關注。林自本月16日起，已連續刊出3篇「寒流來了注意保暖」相關文章，內容均大同小異，吸引不少網友留言；有人痛批林是「民進黨側翼」，有人直呼「新竹市最冷的地方」，但也有許多支持者大喊「加油」，林的臉書也意外成各族群的匯集站。

林耕仁16日在臉書發表《天冷，注意保暖》一文，配上一張淡藍底色的照片，表示他這幾天早上起床，已經明顯感受到涼意，「大仁哥」提醒各位好朋友，一定要穿著暖和，早晚起居要多加件衣服，注意風寒感冒別著涼。17日又在臉書發文《寒流來了！真的要保暖！》配圖則是一張冰藍色打底、他穿著厚外套的圖片，表示入冬以來第一波寒流來勢洶洶，再次提醒各位市民好朋友，禦寒衣物一定要穿好穿滿。

林耕仁20日再度於臉書發表《寒流發威第二波，禦寒保暖很重要》一文，仍舊搭配上藍色系冷色調圖片，內文寫道，馬上又會有第二波寒流來襲，一直到禮拜日氣溫都會很冷。今年的冬天非常冷，他提醒各位市民好朋友，禦寒保暖工作一定要做好，特別是要早起出門上班的時候，多穿一件外套，多一份保暖絕對好。

林耕仁近期就刊了3篇「天冷禦寒文」，引發網友熱議，紛紛留言：「笑死，我們都知道你很心寒啦」、「天冷不及你的心冷」、「一樣的文一直發」、「空戰實力真的要再加強」、「我真懷疑你是民進黨側翼」；但也有網友大喊暖心：「加油！」「大仁哥加油！」「我們能感受到你的貼心」、「不厭其煩的一直提醒大家，可見用心」、「機會是留給準備好的人，下次再戰」。