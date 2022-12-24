今天上午，財團法人佛教關聖德發慈善事業基金會、立委傅崐萁服務處一同辦捐血活動。（花蓮捐血中心提供／王志偉花蓮傳真）

上午捐血活動，天期冷，但仍有不少民眾捐出熱血。（花蓮捐血中心提供／王志偉花蓮傳真）

近日寒流來襲，花蓮血庫也拉警報，庫存量只剩4.3天，有些血型更處於急缺狀態。因為今年春節連假長達10天，加上天冷感冒風寒人不少，捐血人數驟降，已達急缺狀況，捐血中心今呼籲民眾走出戶外，捐血有益身心健康。

花蓮捐血中心表示，每逢年節前後，就會出現血源短絀狀況，今年假期長，很多民眾計畫出國旅遊，再加上天氣寒冷，感冒民眾多，捐血人數大幅減少。因應假期，必須提早調節血液庫存量，儲備足夠的血液，讓年假期間需要用血的病患能即時接受治療。

花蓮捐血中心表示，進入秋冬季節是用血高峰期，近三個月來用血量明顯增加，導致缺血的情況發生，截至12月24日止，庫存量僅餘4.3天，A型3.7天、B型5.6天、O型4.1天、AB型4.2天，都未達農曆春節前10至12天以上的安全庫存量，血庫告急。

慈濟醫院臨床病理科主任暨血液腫瘤科醫師黃威翰表示，花蓮慈濟醫院是花東地區急重症中心，許多急重症病患需要很多血液的輸注，以挽救、延續生命，一旦遇到缺血狀況，只能依病況的嚴重程度，去安排優先輸注血液的順序，增加救治的困難度，充足血量可以充當醫護後援。

今天上午，花蓮地區舉辦捐血月活動，由財團法人佛教關聖德發慈善事業基金會、立委傅崐萁服務處一同辦理捐血活動，上午戶外氣溫仍偏涼，但捐血狀況仍不錯，一早就有人排隊等著捐血，55歲黃姓司說，捐血20年，促進循環對身體健康，也能幫助需要的人，鼓勵大家捐熱血。