60歲蔡小虎22日凌晨驚傳身體不適，緊急送醫住院，經詳細檢查發現小腸阻塞，隨即裝上鼻胃管引流，住院治療2天的他，24日傳來好消息，目前已順利出院返家休息，更拍攝影片暖心向粉絲報平安，請粉絲不用擔心。

他說：「各位朋友大家好，小虎向大家拜早年，前幾天身體發生狀況，掛急診去治療，慶幸第二天好轉，今天出院了，剛剛到家，跟大家報平安，謝謝各位關心支持，祝各位喜兔迎春、新年快樂、萬事如意、賺大錢，謝謝。」

蔡小虎今天已經出院返家，經紀人也透露，他目前狀況良好，小腸因為沾黏阻塞，導致有些受傷，注意三餐定時避免空腹過久再沾黏，飲食清淡養傷，喜食的乾果宜飯後少量吃，不可再空腹食用，飯後勿久坐，宜散步消食。出院後宜再休養一週。

醫生還表示，他自覺體能能負荷隨時可復工，但仍須注意不宜過勞。他原訂24日赴日旅遊，與日本友人跨年，因此次急性住院，機票、訂房全數作廢，計劃將在明年1月20日將赴新加坡，除夕夜有演出活動。